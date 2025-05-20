На фестивале ГТО в Рязани бесплатно выступит Клава Кока

Фестиваль ГТО пройдет на Лыбедском бульваре 23 и 24 мая. На фестивале пройдут соревнования по ММА, BMX, скейтбордингу, мини-футболу, настольному теннису и армрестлингу с блогером Akimbo. Также в рамках мероприятия состоится зарядкас заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым. Помимо спортивных мероприятий, рязанцев ждут выступления вокального коллектива DiaCapella (23 мая) и уличного театра «Черный квадрат» (24 мая). В заключении фестиваля 24 мая на сцене выступит хедлайнер Клава Кока. Возрастное ограничение 16+