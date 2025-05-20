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Мошенники начали использовать новую схему обмана на «Госуслугах»
«На сайте „Госуслуги“, на портале есть возможность прикрепить документы. Мошенники используют это, отрисовывают в каких-то программах якобы доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас», — сказал представитель МВД. В ведомстве пояснили, что подобная схема направлена на активизацию паники у жертвы и подчинение указаниям злоумышленников.

Мошенники начали использовать новую схему обмана на «Госуслугах». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Дениса Костина.

«На сайте „Госуслуги“, на портале есть возможность прикрепить документы. Мошенники используют это, отрисовывают в каких-то программах якобы доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас», — сказал он.

В ведомстве пояснили, что подобная схема направлена на активизацию паники у жертвы и подчинение указаниям злоумышленников.

Правоохранители советуют сохранять спокойствие, на портале «Госуслуг» любой человек может закрепить документы. Если пользователь видит новый файл, это не значит, что он пришел от портала, скорее всего, это мошенники прикрепили несуществующую «доверенность».