Медведев объяснил, что ждет Украину в случае отказа от мира

Он напомнил, что Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам без предварительных условий с учетом реалий на земле. «Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — заявил зампред Совбеза РФ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции в случае отказа от мира. Его слова 20 мая передало ТАСС.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам без предварительных условий с учетом реалий на земле.

«Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует», — заявил зампред Совбеза РФ.