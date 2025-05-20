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Медведев объяснил, что ждет Украину в случае отказа от мира
Он напомнил, что Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам без предварительных условий с учетом реалий на земле. «Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — заявил зампред Совбеза РФ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции в случае отказа от мира. Его слова 20 мая передало ТАСС.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно говорила о готовности к переговорам без предварительных условий с учетом реалий на земле.

«Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует», — заявил зампред Совбеза РФ.