Двое рязанцев обокрали супермаркет

Полицейские раскрыли кражу со взломом из супермаркета на окраине Рязани. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба регионального УМВД.
Работник супермаркета рассказал, что входную дверь ночью взломали и из торгового зала похитили несколько бутылок разных алкогольных напитков общим объемом более 20 литров и несколько упаковок сигарет.
Очевидцы сообщили полицейским, что по улице шли ночью двое молодых людей с пакетами супермаркета.
Полицейские узнали 18-летнего рязанца. Ранее его осудили за кражу. Молодого человека задержали.
Оказалось, что к хищению также причастен 14-летний приятель злоумышленника. У него изъяли часть похищенного.
По предварительной информации полиции, вечером приятели выпили немного спиртного и решили заглянуть в ближайший супермаркет, который уже закрылся. Злоумышленники взломали входную дверь и набрали несколько пакетов спиртного и сигарет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.