Двое рязанцев обокрали супермаркет

Работник супермаркета рассказал, что входную дверь ночью взломали и из торгового зала похитили несколько бутылок разных алкогольных напитков общем объемом более 20 литров и несколько упаковок сигарет. Очевидцы сообщили полицейским, что по улице шли ночью двое молодых людей с пакетами супермаркета. Полицейские узнали 18-летнего рязанца. Ранее его осудили за кражу. Молодого человека задержали. Оказалось, что к хищению также причастен 14-летний приятель злоумышленника. У него изъяли часть похищенного.

Полицейские раскрыли кражу со взломом из супермаркета на окраине Рязани. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба регионального УМВД.

Работник супермаркета рассказал, что входную дверь ночью взломали и из торгового зала похитили несколько бутылок разных алкогольных напитков общим объемом более 20 литров и несколько упаковок сигарет.

Очевидцы сообщили полицейским, что по улице шли ночью двое молодых людей с пакетами супермаркета.

Полицейские узнали 18-летнего рязанца. Ранее его осудили за кражу. Молодого человека задержали.

Оказалось, что к хищению также причастен 14-летний приятель злоумышленника. У него изъяли часть похищенного.

По предварительной информации полиции, вечером приятели выпили немного спиртного и решили заглянуть в ближайший супермаркет, который уже закрылся. Злоумышленники взломали входную дверь и набрали несколько пакетов спиртного и сигарет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.