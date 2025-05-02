Женщина обокрала 18-летнего рязанца
Отмечается, что местный житель обратился в полицию и сообщил, что выронил свою банковскую карту, возможно, в общественном транспорте. После этого ему начали приходить сообщения о списании со счета денежных средств. Ущерб составил 13 953 рубля. Сотрудники уголовного розыска объехали магазины и установили, что к краже причастна 35-летняя рязанка. Возбуждено уголовное дело.
Женщина обокрала 18-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что местный житель обратился в полицию и сообщил, что выронил свою банковскую карту, возможно, в общественном транспорте.
После этого ему начали приходить сообщения о списании со счета денежных средств. Ущерб составил 13 953 рубля.
Сотрудники уголовного розыска объехали магазины и установили, что к краже причастна 35-летняя рязанка.
Возбуждено уголовное дело.