За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник
89 дронов уничтожены над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, один — над акваторией Азовского моря, по одному над Брянской и Белгородской областями.
За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
89 дронов уничтожены над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, один — над акваторией Азовского моря, по одному над Брянской и Белгородской областями.