В Солотче собака набросилась на ребенка
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 1 мая. Животное укусило четырехлетнего мальчика за щеку. Его доставили в ОДКБ. Как сообщает канал «Топор. Рязань», собака была домашней. «Мама с ребенком всегда ее гладили. Собака, любимица всей улицы, всегда лежит у дома, где проживает с хозяином. Почему она в этот раз бросилась на малыша — неизвестно», — написали в посте.
В Солотче собака набросилась на ребенка. Об этом сообщает «МК в Рязани».
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 1 мая.
Животное укусило четырехлетнего мальчика за щеку. Его доставили в ОДКБ.
Как сообщает канал «Топор. Рязань», собака была домашней.
«Мама с ребенком всегда ее гладили. Собака, любимица всей улицы, всегда лежит у дома, где проживает с хозяином. Почему она в этот раз бросилась на малыша — неизвестно», — написали в посте.