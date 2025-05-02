В рязанской многоэтажке произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 30 апреля, в многоквартирном доме. На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.
В рязанской многоэтажке произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 30 апреля, в многоквартирном доме.
На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.