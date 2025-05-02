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В полиции прокомментировали драку в рязанском торговом центре
Отмечается, что правоохранители установили личности всех участников конфликта. Как выяснили полицейские, два нетрезвых мужчины толкнули женщину, за которую заступился ее супруг. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Трое мужчин и женщина были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

В полиции прокомментировали драку в рязанском торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что правоохранители установили личности всех участников конфликта.

Как выяснили полицейские, два нетрезвых мужчины толкнули женщину, за которую заступился ее супруг. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Трое мужчин и женщина были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проводится проверка.