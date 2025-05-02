Рязанская полиция рассказала жителям, как распознать фальшивые деньги
Большинство «фальшивок» — купюры 5000,1000 и 2000 рублей. Используйте правила трех «П» — потрогай, посмотри, покачай. Кроме того, проверяйте деньги до того, как взять их у человека. Большинство таких купюр попадается в маленьких киосках, автозаправках, рынках.
Рязанская полиция рассказала жителям, как распознать фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Большинство «фальшивок» — купюры 5000,1000 и 2000 рублей.
Используйте правила трех «П» — потрогай, посмотри, покачай.
Кроме того, проверяйте деньги до того, как взять их у человека.
Большинство таких купюр попадается в маленьких киосках, автозаправках, рынках.