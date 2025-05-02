Рязанская ГАИ предупредила о массовых рейдах
Отмечается, что сегодня и в предстоящие выходные инспекторы проведут масштабные рейды, направленные на выявление водителей, грубо нарушающих ПДД, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Рязанская ГАИ предупредила о массовых рейдах. Об этом сообщает пресс-служба вдомства.
Отмечается, что сегодня и в предстоящие выходные инспекторы проведут масштабные рейды, направленные на выявление водителей, грубо нарушающих ПДД, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.