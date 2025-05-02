Рязанцы смогут увидеть звездопад потока Эта-Аквариды
Отмечается, что 6 мая в небе можно будет увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды — до 40 ярких «падающих звезд» в час. Лучше всего наблюдать за ними перед рассветом.
Рязанцы смогут увидеть звездопад потока Эта-Аквариды. Об этом пишет «Лента дня».
Отмечается, что 6 мая в небе можно будет увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды — до 40 ярких «падающих звезд» в час.
Лучше всего наблюдать за ними перед рассветом. Чем темнее небо, тем эффектнее зрелище.