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Работники ПАО «РЭСК» высадили гортензии в Александровском Парке в Спасске

В Спасске уж в первые месяцы войны развернули эвакуационный военный госпиталь. Туда санитарным поездом привозили раненных солдат. Их было столько, что хирурги не покидали операционные целыми сутками. Медики, не жалея сил, боролись за жизнь каждого бойца. Выхаживать раненых помогали местные жители.

За все время в госпиталь поступило несколько тысяч солдат, 29 человек из них скончались от тяжелых ран. Их похоронили на Спасском кладбище, где затем установили мемориальный комплекс.

В ходе подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы ПАО «РЭСК» помогло благоустроить «Братские могилы» по программе благотворительности. Были проведены масштабные работы, уборка территории, установлено ограждение, а также обустроены дорожки из тротуарной плитки.

А в преддверии 9 мая работники компании вместе с местной администрацией приняли участие в благоустройстве территории Александровского парка — высадили многолетние кустарники гортензии. Парк на площади Ленина в центре Спасска заложен в честь 80- летия Победы в Великой Отечественной войне на месте Александровской часовни.