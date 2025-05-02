Полицейские провели рейды в рязанских ТЦ
Участковые совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды в торгово-развлекательных центрах города. Полицейские напомнили взрослым как обезопасить себя от действий мошенников. Подросткам — о том, какие правила поведения необходимо соблюдать в общественных местах. Рейды продолжатся.
Полицейские провели рейды в рязанских ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Участковые совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды в торгово-развлекательных центрах города.
Полицейские напомнили взрослым как обезопасить себя от действий мошенников. Подросткам — о том, какие правила поведения необходимо соблюдать в общественных местах.
Рейды продолжатся.