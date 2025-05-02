Кошку, которую закрыли в рязанской квартире, спасли
Отмечается, что животное напугано. Спасатели заплатили собственные деньги за вскрытие замка. «Сейчас решают проблемы с полицией», — заключила рязанка.
Кошку, которую закрыли в рязанской квартире, спасли. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Отмечается, что животное напугано. Спасатели заплатили собственные деньги за вскрытие замка.
«Сейчас решают проблемы с полицией», — заключила рязанка.
Напомним, жители рассказали о «медленно умирающей» кошке в квартире на улице Вишневой.