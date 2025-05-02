ДТП на улице Стройкова в Рязани устроила 15-летняя девочка
Авария произошла в пятницу, 2 мая, вблизи дома № 46. Установлено, что 15-летняя рязанка на «Хендэ Солярис», по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. Отмечается, что отца девочки привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетней дочери в ночное время без законных представителей, а также за управление несоверешеннолетней транспортным средством, не имеющей права управления автомобилем.
ДТП на улице Стройкова в Рязани устроила 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
Авария произошла в пятницу, 2 мая, вблизи дома № 46.
Установлено, что 15-летняя рязанка на «Хендэ Солярис», по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак.
Отмечается, что отца девочки привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетней дочери в ночное время без законных представителей, а также за управление несоверешеннолетней транспортным средством, не имеющей права управления автомобилем.
Мужчине грозит внушительный штраф.