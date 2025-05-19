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Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
По словам Зеленского, на переговорах в Стамбуле делегации Украины «удалось удержать разговор в достойных рамках». Он указал, что Киев настаивает на полном и безусловном прекращении огня как основе для дипломатии. «Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов», — написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече на «уровне лидеров» для решения ключевых вопросов, и республика не боится прямых переговоров с Москвой. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Зеленского, на переговорах в Стамбуле делегации Украины «удалось удержать разговор в достойных рамках».

Он указал, что Киев настаивает на полном и безусловном прекращении огня как основе для дипломатии.

«Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов», — написал Зеленский.