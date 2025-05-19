Юношеская сборная РФ по тхэквондо под руководством тренера из Рязани установила рекорд

Отмечается, что спортсмены завоевали пять золотых медалей. За 35-летнюю историю российского тхэквондо на первенствах и чемпионатах мира рекордными результатами были четыре золота в 2014 и 2019 году. В этом году российская сборная заняла первые места в медальных зачетах по юношам и девушкам, в общекомандном зачете среди 93 стран и почти 900 участников. Юношескую сборную возглавляет рязанец Сергей Косьяненко.