Юношеская сборная РФ по тхэквондо под руководством тренера из Рязани установила рекорд
Отмечается, что спортсмены завоевали пять золотых медалей. За 35-летнюю историю российского тхэквондо на первенствах и чемпионатах мира рекордными результатами были четыре золота в 2014 и 2019 году. В этом году российская сборная заняла первые места в медальных зачетах по юношам и девушкам, в общекомандном зачете среди 93 стран и почти 900 участников. Юношескую сборную возглавляет рязанец Сергей Косьяненко.
Юношеская сборная РФ по тхэквондо под руководством тренера из Рязани установила рекорд. Об этом сообщает «РЯЗИНФОРМБЮРО».
Отмечается, что спортсмены завоевали пять золотых медалей.
За 35-летнюю историю российского тхэквондо на первенствах и чемпионатах мира рекордными результатами были четыре золота в 2014 и 2019 году. В этом году российская сборная заняла первые места в медальных зачетах по юношам и девушкам, в общекомандном зачете среди 93 стран и почти 900 участников.
Юношескую сборную возглавляет рязанец Сергей Косьяненко.