Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
16°
Срд, 21
19°
Чтв, 22
18°
ЦБ USD 80.41 -0.36 20/05
ЦБ EUR 90.51 -0.2 20/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 18:20
Нал. EUR 93.01 / 94.00 19/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
Вчера 13:51
1 217
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
7 305
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
12 140
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
49 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Юношеская сборная РФ по тхэквондо под руководством тренера из Рязани установила рекорд
Отмечается, что спортсмены завоевали пять золотых медалей. За 35-летнюю историю российского тхэквондо на первенствах и чемпионатах мира рекордными результатами были четыре золота в 2014 и 2019 году. В этом году российская сборная заняла первые места в медальных зачетах по юношам и девушкам, в общекомандном зачете среди 93 стран и почти 900 участников. Юношескую сборную возглавляет рязанец Сергей Косьяненко.

Юношеская сборная РФ по тхэквондо под руководством тренера из Рязани установила рекорд. Об этом сообщает «РЯЗИНФОРМБЮРО».

Отмечается, что спортсмены завоевали пять золотых медалей.

За 35-летнюю историю российского тхэквондо на первенствах и чемпионатах мира рекордными результатами были четыре золота в 2014 и 2019 году. В этом году российская сборная заняла первые места в медальных зачетах по юношам и девушкам, в общекомандном зачете среди 93 стран и почти 900 участников.

Юношескую сборную возглавляет рязанец Сергей Косьяненко.