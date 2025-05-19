ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российская армия освободила Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Также за сутки ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов и материально-технического имуществ врага. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1215 боевиков. Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников.

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Российская армия освободила Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Также за сутки ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов и материально-технического имуществ врага.

Потери ВСУ за последние сутки составили до 1215 боевиков. Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников.