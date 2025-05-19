Во вторник в Рязанской области пройдут дожди и грозы

Во вторник, 20 мая, в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем местами возможна гроза. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозе местами порывы могут достигать до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5, +10 градусов, днем поднимется до +13, +18 градусов.