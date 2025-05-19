В рязанской ОКБ проведут капремонт системы пожарной сигнализации

Согласно документам, подрядчику необходимо установить дымовые извещатели, громкоговорители, звуковые колонки и световые оповещатели «Выход». Работы проведут в здании ОКБ по адресу улица Интернациональная, дом 3а. Монтаж оборудования систем пожарной и охранной сигнализации выполнят в поликлинике, патологоанатомическом и хозяйственном корпусах, центре медицины катастроф.

На выполнение капитального ремонта системы пожарной сигнализации в рязанской ОКБ выделили 44 миллиона 241 тысячу 341 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо установить дымовые извещатели, громкоговорители, звуковые колонки и световые оповещатели «Выход».

Работы проведут в здании ОКБ по адресу улица Интернациональная, дом 3а. Монтаж оборудования систем пожарной и охранной сигнализации выполнят в поликлинике, патологоанатомическом и хозяйственном корпусах, центре медицины катастроф.

Капремонт завершат до 15 декабря 2025 года.

Заказчиком выступило ГБУ РО «Областная клиническая больница».

Ранее сообщалось, что горбольницу № 10 в Рязани отремонтируют на 50 миллионов рублей, работы выполнят до 22 сентября 2025 года.