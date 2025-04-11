На капремонт горбольницы № 10 в Рязани выделили 50 миллионов рублей

Городскую больницу № 10 в Рязани отремонтируют за 50 миллионов 385 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Работы проведут в здании бывшего детского инфекционного корпуса и обустроят его для диспансеризации взрослого населения.
Согласно документам, подрядчик проведет перепланировку помещений, выполнит внутреннюю отделку стен, полов и потолков, установит перегородки, дверные блоки, окна, поручни и ограждения. Также в рамках капремонта необходимо отремонтировать фасад больницы. Подрядчик ликвидируют трещины в кирпичных стенах и установит облицовочные панели.
При проведении капремонта предусмотрят беспрепятственный доступ в здание для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также подрядчик отремонтирует системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и тепловых сетей.
Работы завершат до 22 сентября 2025 года.
Заказчиком выступило ГБУ РО «Областная клиническая больница».
Напомним, ранее в холле отделения профилактики горбольницы № 10 провели косметический ремонт.