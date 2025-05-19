В Рязанской области фура съехала в кювет

ДТП случилось 18 мая на повороте на поселок Сынтул в Касимовском районе. На кадрах видно, что водитель грузовика не справился с управлением при повороте и съехал в кювет. О его состоянии информации нет. По словам местных жителей, автомобиль достает спецтехника. На участке дороги образовался затор.