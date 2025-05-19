В Рязани сгорели четыре дома, есть погибший
Трагедия произошла вечером 18 мая в поселке Храпово. Сгорели четыре дачных дома. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава. Во время пожара погиб человек, его личность устанавливается.
В Рязани сгорели четыре дома, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла вечером 18 мая в поселке Храпово. Сгорели четыре дачных дома. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.
Во время пожара погиб человек, его личность устанавливается.