В Рязани неизвестный повредил чужую машину и скрылся
Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Есенина возле дома № 21. «Владелец данного Ниссана, тебе ударили машину и скрылись с места ДТП, вот номера виновника, он даже не вышел из машины и тут же скрылся», — рассказал свидетель. Предположительно, виновник аварии был за рулем автомобиля Mitsubishi.
В Рязани неизвестный повредил чужую машину и скрылся. Об этом сообщили очевидцы в группе ПУВР ВКонтакте.
Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Есенина возле дома № 21.
«Владелец данного Ниссана, тебе ударили машину и скрылись с места ДТП, вот номера виновника, он даже не вышел из машины и тут же скрылся», — рассказал свидетель.
Предположительно, виновник аварии был за рулем автомобиля Mitsubishi.