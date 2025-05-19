В Рязани неизвестный повредил чужую машину и скрылся

Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Есенина возле дома № 21. «Владелец данного Ниссана, тебе ударили машину и скрылись с места ДТП, вот номера виновника, он даже не вышел из машины и тут же скрылся», — рассказал свидетель. Предположительно, виновник аварии был за рулем автомобиля Mitsubishi.