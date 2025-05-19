В России впервые за 10 лет сократилось число дистанционных хищений денег

«Впервые у нас за 10 лет снижение — в прошлом году у нас за четыре месяца было 154 тысячи, в этом году — 150 тысяч», — отметил он. При этом в текущем году ущерб от таких преступлений на 30% больше, чем в прошлом — 64 млрд рублей. Филиппов добавил, что практически все украденные средства переводятся в криптовалюту и выводятся из юрисдикции России.

В России впервые за 10 лет сократилось число дистанционных хищений денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД Данилу Филиппова.

«Впервые у нас за 10 лет снижение — в прошлом году у нас за четыре месяца было 154 тысячи, в этом году — 150 тысяч», — отметил он.

При этом в текущем году ущерб от таких преступлений на 30% больше, чем в прошлом — 64 млрд рублей.

Филиппов добавил, что практически все украденные средства переводятся в криптовалюту и выводятся из юрисдикции России.