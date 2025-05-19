В Рособрнадзоре объяснили роль родителей в пунктах ЕГЭ

По словам главы ведомства, они будут выявлять нарушения в организации экзамена. «В этом году у нас будут родители на входе в пункт. Они не для того, чтобы там телефоны отбирать, шпаргалки искать, они — полномочные представители родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена», — сказал Музаев. Он подчеркнул, что для участников провели соответствующее обучение. Представители родительских комитетов в этом году впервые допущены в пункт проведения экзамена, кроме тех пунктов, где работу пишет их ребенок.

В Рособрнадзоре объяснили роль родителей в пунктах ЕГЭ. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По его словам, они будут выявлять нарушения в организации экзамена.

«В этом году у нас будут родители на входе в пункт. Они не для того, чтобы там телефоны отбирать, шпаргалки искать, они — полномочные представители родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена», — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что для участников провели соответствующее обучение.

Представители родительских комитетов в этом году впервые допущены в пункт проведения экзамена, кроме тех пунктов, где работу пишет их ребенок.