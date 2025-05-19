В Нижегородской области трехлетний мальчик бился головой о стену и умер

В Нижегородской области трехлетний мальчик бился головой о стену и умер. Об этом написал Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Ребенок поступил в больницу с тяжелейшими травмами. По словам матери, сын стучал головой по стене во время истерики после сделанного замечания. Операция и реанимационные мероприятия не принесли успеха — мальчик скончался.

Следствие проверяет все версии. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин.

Женщина считает виноватыми в смерти ребенка врачей и психотерапевтов. Она рассказала, что сын часто впадал в истерики и начинал ударяться головой о предметы. Несмотря на частые обследования, специалисты разных профилей не смогли установить причину такого поведения.