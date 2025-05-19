В киноиндустрии поддержали запрет на демонстрацию идеологии чайлдфри в фильмах

По мнению главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Натальи Клибановой, это пойдет на пользу обществу и укрепит семейные ценности. Отмечается, что такие меры учитываются в течение последнего года, причем для выявления подозрительных сцен используется искусственный интеллект. Она добавила, что такая работа действительно важна, так как главные темы фильмов и сериалов влияют на зрителей, особенно на молодых людей с еще неокрепшей психикой.

В киноиндустрии поддержали запрет на демонстрацию идеологии чайлдфри в фильмах. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталью Клибанову.

По ее мнению, это пойдет на пользу обществу и укрепит семейные ценности. Отмечается, что такие меры учитываются в течение последнего года, причем для выявления подозрительных сцен используется искусственный интеллект.

«У нас есть четко обозначенные инстанции, которые отвечают за контроль этих вещей. Мы недавно подавали проект на ОНФ — они действительно вычитывают, у них есть свои программы. Это делается с помощью ИИ, он выявляет какие-то слова и смыслы, на которые надо обратить внимание», — пояснила Клибанова.

Она добавила, что такая работа действительно важна, так как главные темы фильмов и сериалов влияют на зрителей, особенно на молодых людей с еще неокрепшей психикой. На этом фоне отказ от пропаганды чайлдфри будет полезен, а производители фильмов будут просто ответственнее относиться к своему продукту, считает продюсер. Она подчеркнула, что на такие меры никто не жалуется, так как все понимают их целесообразность.