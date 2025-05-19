Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
16°
Втр, 20
16°
Срд, 21
19°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 14:55
Нал. EUR 93.06 / 94.00 19/05 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
1 час назад
180
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
6 388
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
11 244
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В киноиндустрии поддержали запрет на демонстрацию идеологии чайлдфри в фильмах
По мнению главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Натальи Клибановой, это пойдет на пользу обществу и укрепит семейные ценности. Отмечается, что такие меры учитываются в течение последнего года, причем для выявления подозрительных сцен используется искусственный интеллект. Она добавила, что такая работа действительно важна, так как главные темы фильмов и сериалов влияют на зрителей, особенно на молодых людей с еще неокрепшей психикой.

В киноиндустрии поддержали запрет на демонстрацию идеологии чайлдфри в фильмах. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталью Клибанову.

По ее мнению, это пойдет на пользу обществу и укрепит семейные ценности. Отмечается, что такие меры учитываются в течение последнего года, причем для выявления подозрительных сцен используется искусственный интеллект.

«У нас есть четко обозначенные инстанции, которые отвечают за контроль этих вещей. Мы недавно подавали проект на ОНФ — они действительно вычитывают, у них есть свои программы. Это делается с помощью ИИ, он выявляет какие-то слова и смыслы, на которые надо обратить внимание», — пояснила Клибанова.

Она добавила, что такая работа действительно важна, так как главные темы фильмов и сериалов влияют на зрителей, особенно на молодых людей с еще неокрепшей психикой. На этом фоне отказ от пропаганды чайлдфри будет полезен, а производители фильмов будут просто ответственнее относиться к своему продукту, считает продюсер. Она подчеркнула, что на такие меры никто не жалуется, так как все понимают их целесообразность.