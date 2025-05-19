Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
16°
Втр, 20
17°
Срд, 21
19°
ЦБ USD 80.41 -0.36 20/05
ЦБ EUR 90.51 -0.2 20/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 18:20
Нал. EUR 93.01 / 94.00 19/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
4 часа назад
562
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
6 732
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
11 556
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Калмыкии водитель микроавтобуса устроил ДТП, в котором погибли 7 человек

В Калмыкии водитель микроавтобуса устроил ДТП, в котором погибли 7 человек. Об этом пишет Baza.

По предварительным данным, в анализах мужчины обнаружена марихуана. Врачи провели освидетельствование 40-летнего Виталия К., уснувшего за рулем микроавтобуса, и обнаружили в его анализах следы марихуаны.

Сам мужчина сейчас находится в больнице — у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

При этом, употреблял ли что-то Виталий прямо перед рейсом — пока неизвестно, так как частицы марихуаны могут оставаться в организме до 30 дней.

Авария с участием фуры и микроавтобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, произошла на трассе Р-22 «Каспий». Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на «встречку».

В ДТП погибли 7 человек, сам водитель микроавтобуса отделался ушибами и ссадинами.