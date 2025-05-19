В Калмыкии водитель микроавтобуса устроил ДТП, в котором погибли 7 человек

В Калмыкии водитель микроавтобуса устроил ДТП, в котором погибли 7 человек. Об этом пишет Baza.

По предварительным данным, в анализах мужчины обнаружена марихуана. Врачи провели освидетельствование 40-летнего Виталия К., уснувшего за рулем микроавтобуса, и обнаружили в его анализах следы марихуаны.

Сам мужчина сейчас находится в больнице — у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

При этом, употреблял ли что-то Виталий прямо перед рейсом — пока неизвестно, так как частицы марихуаны могут оставаться в организме до 30 дней.

Авария с участием фуры и микроавтобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, произошла на трассе Р-22 «Каспий». Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на «встречку».

В ДТП погибли 7 человек, сам водитель микроавтобуса отделался ушибами и ссадинами.