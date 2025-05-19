У 25-летнего конфисковали мотоцикл за езду без «прав»

Инцидент произошел в селе Дядьково. Полицейские остановили 25-летнего рязанца, управляющего мотоциклом «Ирбис». Отмечается, что молодой человек не имел права управления транспортным средством, и его отстранили от управления. Инспекторы составили административный материал по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ. Рязанцу грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Помимо этого, его транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

У 25-летнего конфисковали мотоцикл за езду без «прав». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Дядьково. Полицейские остановили 25-летнего рязанца, управляющего мотоциклом «Ирбис». Отмечается, что молодой человек не имел права управления транспортным средством, и его отстранили от управления.

Инспекторы составили административный материал по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ. Рязанцу грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Помимо этого, его транспортное средство помещено на специализированную стоянку.