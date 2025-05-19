Синоптики рассказали о погоде в конце мая

В среду, 21 мая, днем будет уже около +20°, в четверг — +21…+23°, но из-за прохладных ночей, а термометры будут показывать +7…+9°, среднесуточная температура пока не достигнет нужной отметки. В пятницу столбики термометров покажут +25°. По-летнему теплыми будут и выходные. В первые дни новой недели в ЦФО придут дожди, но средний температурный фон останется в градациях летнего сезона.

Синоптики рассказали о погоде в конце мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

По его словам, метеорологическое лето должно начяться 26 мая.

В среду, 21 мая, днем будет уже около +20°, в четверг — +21…+23°, но из-за прохладных ночей, а термометры будут показывать +7…+9°, среднесуточная температура пока не достигнет нужной отметки.

В пятницу столбики термометров покажут +25°. По-летнему теплыми будут и выходные.

В первые дни новой недели в ЦФО придут дожди, но средний температурный фон останется в градациях летнего сезона.