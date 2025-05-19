С рязанского минздрава взыщут средства за лекарства для тяжелобольного пациента

Отмечается, что в Клепиковском районе житель в связи с имеющимся тяжелым заболеванием имеет право на льготное обеспечение медикаментами. Несмотря на это, он не был обеспечен необходимым количеством препарата, в связи с чем он приобрел их за собственные средства. Прокурор направил в суд иск. Региональное министерство здравоохранения обязано возместить расходы за приобретенные лекарства и моральный вред.

С рязанского минздрава взыщут средства за лекарства для тяжелобольного пациента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в Клепиковском районе житель в связи с имеющимся тяжелым заболеванием имеет право на льготное обеспечение медикаментами. Несмотря на это, он не был обеспечен необходимым количеством препарата, в связи с чем он приобрел его за собственные средства.

Прокурор направил в суд иск. Региональное министерство здравоохранения обязано возместить расходы за приобретенные лекарства и моральный вред.