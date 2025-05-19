Рязанскую спортшколу «Айсберг» присоединят к ХК «Рязань-ВДВ»

Согласно распоряжению, в Рязанской области реорганизуют хоккейные учреждения. ГАУ ДО спортивная школа «Айсберг» присоединят к ГАУ РО хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», который станет правопреемником. Цели учреждений сохранятся — подготовка спортсменов и развитие хоккея. В течение месяца после реорганизации министерство физической культуры и спорта должно утвердить изменения в уставе и определить имущество клуба.