Рязанские хоккеисты-любители приняли участие в фестивале Ночной лиги в Сочи

Финальный этап XIV Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд прошел в Сочи с 3 по 17 мая. Участниками фестиваля стали 196 команд из 67 регионов России. Общее количество участников превысило 27 000 хоккеистов. Среди них — победители рязанского регионального чемпионата в 4 дивизионах. Отмечается, что в дивизионе «Любитель 50+" Рязанская область является лидером по количеству команд в стране, победителем в регионе стала команда «Автомобилист», которая в финале сумела занять 10 место из 54 представленных коллективов в данной возрастной категории.

Рязанские хоккеисты-любители приняли участие в фестивале Ночной лиги в Сочи. Об этом сообщает пресс служба ДС «Олимпийский».

Финальный этап XIV Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд прошел в Сочи с 3 по 17 мая. Участниками фестиваля стали 196 команд из 67 регионов России. Общее количество участников превысило 27 000 хоккеистов. Среди них — победители рязанского регионального чемпионата в 4 дивизионах.

Отмечается, что в дивизионе «Любитель 50+" Рязанская область является лидером по количеству команд в стране, победителем в регионе стала команда «Автомобилист», которая в финале сумела занять 10 место из 54 представленных коллективов в данной возрастной категории.

В дивизионе «Любитель 40+" регион представила команда «Альфа», заняв 21 место из 53 коллективов. В дивизионе «Лига Надежды» рязанцы сражались в Малом Кубке, где команда десантного училища «РГВВДКУ» сумела занять 7 место из 25 команд. Команда «Коловрат», представляющая Рязанскую область в «Лиге Мечты», поднялась на 12 строчку из 34 коллективов.

Главным событием финального этапа Фестиваля стал традиционный Гала-матч. При полном аншлаге, в присутствии 12 000 зрителей, по традиции встретились «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги». В состав легенд вошли такие прославленные хоккеисты как Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук. В состав сборной Ночной лиги вошли известные люди, общественные и политические деятели, а также приглашенные гости — известные музыканты Игорь Бутман и заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Капитаном сборной был выбран президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов. В состав команды вошел рязанский хоккеист, лучший снайпер регионального чемпионата, нападающий команды «Спасск» Владимир Ромашов. Капитан команды Олег Смирнов забросил в ворота Легенда первые две шайбы, тем самым набрав очки уже в 5 Гала-Матче подряд. Третью и четвертую шайбы в ворота отправил рязанец Владимир Ромашов. Таким образом, большую часть голов в ворота Легенд хоккея оформили представители рязанского чемпионата, набрав на двоих 5 очков (4 гола + 1 передача).

Напомним, что Рязань считают столицей любительского хоккея, наш регион является лидером по количеству команд (в 14 сезоне приняли участие 50 коллективов), а также по уровню организации чемпионата. Юбилейный, 15 сезон Ночной хоккейной лиги в Рязани начнется уже осенью 2025 года.