Рязанцев попросили о помощи в поиске свидетелей ДТП

Инцидент произошел 19 мая на улице Попова около дома № 19/43. «Снесли зеркало и поцарапали ручку двери. Если кто-то проезжал и был свидетелем случившегося, пожалуйста напишите», — говорится в посте.