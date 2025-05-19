Рязанца осудили за тонировку автомобиля

Сотрудники ГИБДД остановили в районном центре автомобиль Subaru и проверили светопропускание передних стекол, которое не соответствовало установленным требованиям. 32-летнему водителю выдали требование об устранении нарушения, однако мужчина не стал этого делать. На него составили протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде административного штрафа.