Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
16°
Втр, 20
16°
Срд, 21
19°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 14:55
Нал. EUR 93.06 / 94.00 19/05 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
1 час назад
179
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
6 383
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
11 244
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 154
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пользователи iPhone смогут заменять Siri на другие голосовые помощники
По данным агентства, компания Apple предоставит такую возможность для стран Европейского союза. Изменение затронет несколько платформ, включая iPhone, iPad и Mac. Установить в качестве голосового помощника можно будет сервисы Amazon Alexa или Google Assistant, которые будут активироваться по стандартным командам или кнопкам вместо Siri.

Пользователи iPhone смогут заменять Siri на другие голосовые помощники. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, компания Apple предоставит такую возможность для стран Европейского союза.

Изменение затронет несколько платформ, включая iPhone, iPad и Mac.

Установить в качестве голосового помощника можно будет сервисы Amazon Alexa или Google Assistant, которые будут активироваться по стандартным командам или кнопкам вместо Siri.