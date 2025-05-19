Пользователи iPhone смогут заменять Siri на другие голосовые помощники

По данным агентства, компания Apple предоставит такую возможность для стран Европейского союза. Изменение затронет несколько платформ, включая iPhone, iPad и Mac. Установить в качестве голосового помощника можно будет сервисы Amazon Alexa или Google Assistant, которые будут активироваться по стандартным командам или кнопкам вместо Siri.

Пользователи iPhone смогут заменять Siri на другие голосовые помощники. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, компания Apple предоставит такую возможность для стран Европейского союза.

Изменение затронет несколько платформ, включая iPhone, iPad и Mac.

Установить в качестве голосового помощника можно будет сервисы Amazon Alexa или Google Assistant, которые будут активироваться по стандартным командам или кнопкам вместо Siri.