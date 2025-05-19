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Осенью из онлайн-кинотеатров могут удалить ряд фильмов и сериалов из-за пропаганды чайлдфри
С 1 сентября 2025 года в силу вступит приказ Минкульта, запрещающий выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. В связи с этим Роскомнадзор будет удалять из российских онлайн-кинотеатров фильмы и сериалы, в которых имеется пропаганда этой идеологии. Отмечается, что в число таких сериалов войдет «Карточный домик», главная героиня которого ставит на первое место карьеру и не жалеет о том, что у нее нет детей. Напомним, в ноябре прошлого года в России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри.

Осенью из онлайн-кинотеатров могут удалить ряд фильмов и сериалов из-за пропаганды чайлдфри. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, с 1 сентября 2025 года в силу вступит приказ Минкульта, запрещающий выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри.

В связи с этим Роскомнадзор будет удалять из российских онлайн-кинотеатров фильмы и сериалы, в которых имеется пропаганда этой идеологии. Отмечается, что в число таких сериалов войдет «Карточный домик», главная героиня которого ставит на первое место карьеру и не жалеет о том, что у нее нет детей.

Напомним, в ноябре прошлого года в России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри.