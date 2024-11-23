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В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Путин подписал закон о запрете в РФ пропаганды идеологии чайлдфри и штрафах до 5 млн рублей за нарушение.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри — популяризацию отказа от деторождения. Соответствующий документ разместили на сайте правовой информации.

Изменения вносят в Кодекс РФ об административных правонарушениях — в ту же статью, которая устанавливает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Согласно документации, за продвижение идей чайлдфри грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юрлицам — до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Помимо этого, административная ответственность предусмотрена, если идею отказа от деторождения продвигают с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей. Максимальный штраф (в случае совпадения обоих обстоятельств) составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей для должностных лиц и пять миллионов рублей для юрлиц.