На семи улицах Рязани отключили холодную воду

В понедельник, 19 мая, с 10:00 до 17:00 холодную воду отключили по адресу: Октябрьский городок, дом № 14. С 09:00 до 14:00 ресурса не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 16/36; улица Советской Армии, дом № 21; улица Тимакова, дом № 34. С 09:00 до 17:00 будет холодная вода отключена по адресам: улица Новаторов, дом № 9-в; улица Садовая (п. Недостоево), дома №№ 1-48 (частный сектор); улица Школьная (п. Недостоево), дома №№ 20-64 (частный сектор). Также до 13:00 холодной воды не будет на улице Казанской в Солотче. Под отключение попали дома №№ 7, 7-а, 9, 9к1, 9-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 15, 15-а.