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На семи улицах Рязани отключили холодную воду
В понедельник, 19 мая, с 10:00 до 17:00 холодную воду отключили по адресу: Октябрьский городок, дом № 14. С 09:00 до 14:00 ресурса не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 16/36; улица Советской Армии, дом № 21; улица Тимакова, дом № 34. С 09:00 до 17:00 будет холодная вода отключена по адресам: улица Новаторов, дом № 9-в; улица Садовая (п. Недостоево), дома №№ 1-48 (частный сектор); улица Школьная (п. Недостоево), дома №№ 20-64 (частный сектор). Также до 13:00 холодной воды не будет на улице Казанской в Солотче. Под отключение попали дома №№ 7, 7-а, 9, 9к1, 9-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 15, 15-а.

На семи улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В понедельник, 19 мая, с 10:00 до 17:00 холодную воду отключили по адресу:

  • Октябрьский городок, дом № 14.

С 09:00 до 14:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Зубковой, дом № 16/36;
  • улица Советской Армии, дом № 21;
  • улица Тимакова, дом № 34.

С 09:00 до 17:00 будет холодная вода отключена по адресам:

  • улица Новаторов, дом № 9-в;
  • улица Садовая (п. Недостоево), дома №№ 1-48 (частный сектор);
  • улица Школьная (п. Недостоево), дома №№ 20-64 (частный сектор).

Также до 13:00 холодной воды не будет на улице Казанской в Солотче. Под отключение попали дома №№ 7, 7-а, 9, 9к1, 9-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 15, 15-а.