Минздрав рассказал о частых травмах юных рязанцев на самокатах. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.
Отмечается, что в среднем трое малолетних самокатчиков и велосипедистов ежедневно попадают в травмпункт ОДКБ.
Среди наиболее встречающихся повреждений — черепно-мозговые травмы, переломы, вывихи и ушибы рук.
«Травмируются пальцы, кисти, предплечья, плечи. Средний возраст пациентов 9-11 лет. Типичная ситуация: ребенок может врезаться во что-то, может не заметить кочку, яму, бордюр, камень и упасть с самоката», — рассказал заведующий травмпунктом областной детской больницы имени Дмитриевой Роман Барышников.
По информации министерства, каждый десятый из обратившихся попадает в стационар и проводит там около двух недель.
Родителям в преддверии летних каникул рекомендовали запретить детям езду на электросамокатах, поскольку они являются самыми опасными средствами индивидуальной мобильности и, согласно новому законодательству, не допускаются к эксплуатации лицами младше 16 лет.
Фото: минздрав Рязанской области.