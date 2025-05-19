Минздрав рассказал о частых травмах юных рязанцев на самокатах

Отмечается, что в среднем трое малолетних самокатчиков и велосипедистов ежедневно попадают в травмпункт ОДКБ. Среди наиболее встречающихся повреждений — черепно-мозговые травмы, переломы, вывихи и ушибы рук. «Травмируются пальцы, кисти, предплечья, плечи. Средний возраст пациентов 9-11 лет. Типичная ситуация: ребенок может врезаться во что-то, может не заметить кочку, яму, бордюр, камень и упасть с самоката», — рассказал заведующий травмпунктом областной детской больницы имени Дмитриевой Роман Барышников. По информации министерства, каждый десятый из обратившихся попадает в стационар и проводит там около двух недель.

Минздрав рассказал о частых травмах юных рязанцев на самокатах. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Отмечается, что в среднем трое малолетних самокатчиков и велосипедистов ежедневно попадают в травмпункт ОДКБ.

Среди наиболее встречающихся повреждений — черепно-мозговые травмы, переломы, вывихи и ушибы рук.

«Травмируются пальцы, кисти, предплечья, плечи. Средний возраст пациентов 9-11 лет. Типичная ситуация: ребенок может врезаться во что-то, может не заметить кочку, яму, бордюр, камень и упасть с самоката», — рассказал заведующий травмпунктом областной детской больницы имени Дмитриевой Роман Барышников.

По информации министерства, каждый десятый из обратившихся попадает в стационар и проводит там около двух недель.

Родителям в преддверии летних каникул рекомендовали запретить детям езду на электросамокатах, поскольку они являются самыми опасными средствами индивидуальной мобильности и, согласно новому законодательству, не допускаются к эксплуатации лицами младше 16 лет.

Фото: минздрав Рязанской области.