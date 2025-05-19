Комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту

Причина задержания — нарушение миграционного законодательства. По данным портала, артисту назначили штраф 5 тысяч рублей. Также он должен покинуть Россию течение двух недель и въехать уже законно. Отмечается, что за подобное нарушение стендапер мог лишиться права на въезд в страну на срок до 5 лет.

Комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Причина задержания — нарушение миграционного законодательства. По данным портала, артисту назначили штраф 5 тысяч рублей.

Также он должен покинуть Россию течение двух недель и въехать уже законно.

Отмечается, что за подобное нарушение стендапер мог лишиться права на въезд в страну на срок до 5 лет.