Директором госархива Рязанской области стал Андрей Шевченко
Новый руководитель вступил в должность 22 апреля 2025 года. Отмечается, что Андрей Александрович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала БТВ П. С. Рыбалко и аспирантуру Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина по направлению «Отечественная история». С 2019 года являлся научным сотрудником Музея истории ВДВ, а с января 2022 года возглавлял учреждение.
Директором госархива Рязанской области стал подполковник запаса, кандидат исторических наук Андрей Шевченко. Об этом говорится на официальном сайте хранилища.
Новый руководитель вступил в должность 22 апреля 2025 года.
Отмечается, что Андрей Александрович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала БТВ П. С. Рыбалко и аспирантуру Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина по направлению «Отечественная история».
С 2019 года являлся научным сотрудником Музея истории ВДВ, а с января 2022 года возглавлял учреждение.
Ранее этот пост занимала Наталья Стародубцева.
Фото: сайт госархива Рязанской области.