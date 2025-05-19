Директором госархива Рязанской области стал Андрей Шевченко

Новый руководитель вступил в должность 22 апреля 2025 года. Отмечается, что Андрей Александрович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала БТВ П. С. Рыбалко и аспирантуру Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина по направлению «Отечественная история». С 2019 года являлся научным сотрудником Музея истории ВДВ, а с января 2022 года возглавлял учреждение.

Директором госархива Рязанской области стал подполковник запаса, кандидат исторических наук Андрей Шевченко. Об этом говорится на официальном сайте хранилища.

Новый руководитель вступил в должность 22 апреля 2025 года.

Отмечается, что Андрей Александрович окончил Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала БТВ П. С. Рыбалко и аспирантуру Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина по направлению «Отечественная история».

С 2019 года являлся научным сотрудником Музея истории ВДВ, а с января 2022 года возглавлял учреждение.

Ранее этот пост занимала Наталья Стародубцева.

Фото: сайт госархива Рязанской области.