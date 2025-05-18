В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки

Авария случилась около строительного колледжа на улице Циолковского. Отмечается, что «Лада Приора» врезалась в маршрутку № 68. Судя по кадрам, легковушка получила механические повреждения — у машины смят капот. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.