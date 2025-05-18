В России вырос средний чек в супермаркетах

За первый квартал 2025 года средний чек увеличился на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 804 рубля (в 2024 году — 771 рубль). По данным исследования, россияне чаще покупают продукты в обычных магазинах, чем заказывают онлайн.

В России вырос средний чек в супермаркетах. Об этом 18 мая сообщило ТАСС со ссылкой на банк «Русский стандарт».

За первый квартал 2025 года средний чек увеличился на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 804 рубля (в 2024 году — 771 рубль).

По данным исследования, россияне чаще покупают продукты в обычных магазинах, чем заказывают онлайн.