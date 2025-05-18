В Клепиковском районе произошла серьезная авария

Отмечается, что ДТП произошло около села Криуша. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после аварии врезалась в дерево. Машины получили серьезные механические повреждения. На месте происшествия работали две скорые и спасатели, рассказали очевидцы. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

В Клепиковском районе произошла серьезная авария. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях.

Отмечается, что ДТП произошло около села Криуша. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после аварии врезалась в дерево. Машины получили серьезные механические повреждения.

На месте происшествия работали две скорые и спасатели, рассказали очевидцы.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.