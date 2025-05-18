В Касимовском округе скончалась директор школы

О смерти Людмилы Соустовой стало известно 18 мая. Причина смерти не указана. «Людмила Васильевна посвятила жизнь образованию, отдавая всю свою энергию, знания и душевное тепло воспитанию подрастающего поколения. Ее профессионализм, мудрость и преданность делу снискали ей заслуженное уважение среди коллег, учеников и родителей», — говорится в посте. Иван Бахилов выразил соболезнования родным и близким женщины.