Россиянам объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

С 1 июля 2025 года произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России. Тарифы вырастут в среднем на 11,9%. По словам депутата Госдумы, индексация необходима для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена.

Россиянам объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский РИА Новости.

С 1 июля 2025 года произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России. Тарифы вырастут в среднем на 11,9%.

По словам депутата, индексация необходима для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена.

Ранее стало известно, что размер повышения тарифов будет различаться в разных регионах.