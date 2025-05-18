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Россиян предупредили о возможных магнитных бурях
Основным фактором, определяющим космическую погоду, в настоящее время является крупная корональная дыра. Она располагается в южном полушарии Солнца. Из-за того, что орбиты планет находятся примерно в плоскости солнечного экватора, потоки солнечного ветра воздействуют на планеты. Земля вошла в зону действия дыры 17 мая, а сейчас полностью погружена. Скорость солнечного ветра держится с утра в диапазоне 700-800 км/с (вдвое больше), а температура окружающего газа составляет до полумиллиона градусов и выше (увеличена в пять и более раз). В таких условиях высока вероятность магнитных бурь.

Россиян предупредили о возможных магнитных бурях 18 мая. Об этом сообщили в лаборатории астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

По словам ученых, основным фактором, определяющим космическую погоду, в настоящее время является крупная корональная дыра. Она располагается в южном полушарии Солнца. Из-за того, что орбиты планет находятся примерно в плоскости солнечного экватора, потоки солнечного ветра воздействуют на них.

Земля начала входить в зону действия дыры 17 мая, а сейчас полностью погружена в вытекающую из нее плазму «с довольно экстремальными характеристиками».

Скорость солнечного ветра в окрестностях планеты держится с утра в диапазоне 700-800 км/с (вдвое больше нормальных значений), а температура окружающего газа составляет до полумиллиона градусов и выше (увеличена в пять и более раз).

В таких условиях, как отметили ученые, высока вероятность магнитных бурь.